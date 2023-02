Questo è il rifugio più sicuro per salvarsi da un'esplosione nucleare

Una guerra nucleare porrebbe fine alla civiltà come la conosciamo e questo è un dato di fatto che sappiamo da decenni. Nonostante ciò, gli scienziati si impegnano giorno dopo giorno ad illustrare tutti i pericoli di un conflitto del genere e recentemente dei ricercatori dell'Università di Nicosia a Cipro hanno mostrato il luogo più sicuro.

In una recente simulazione computerizzata, gli addetti ai lavori hanno scoperto che l'onda d'urto della detonazione sarebbe capace di colpire le persone che si rifugiano in casa e hanno scoperto che, anche se si è a una distanza di sicurezza dall'esplosione per sopravvivere, si potrebbe essere lo stesso in pericolo immediato.

"È importante comprendere l'impatto sugli esseri umani al chiuso per fornire raccomandazioni per proteggere persone e beni", ha affermato il coautore del paper Dimitri Drikakis. "Ad esempio, possiamo progettare strutture che offrano maggiore protezione." Uno dei tanti pericoli dopo lo scoppio di una bomba atomica, riguarda sicuramente le potenti onde d'urto che possono viaggiare per decine di chilometri.

Nella simulazione, gli scienziati hanno utilizzato un ordigno da 750 chilotoni circa 37 volte più piccola di quelle sganciate su Hiroshima e Nagasaki (per farvi capire, la Castle Bravo sganciata nell'atollo Bikini era 1.000 volte più potente di queste due). Usando questi modelli, gli scienziati hanno calcolato come l'onda d'urto potesse spostarsi attraverso gli edifici come stanze, pareti, angoli, porte, corridoi, finestre e porte a distanze comprese tra 4 chilometri e 48 chilometri dal sito di detonazione.

Secondo loro, le sacche strette all'interno di edifici, come porte e corridoi, potrebbero agire come una galleria del vento, accelerando l'onda d'urto a pressioni pericolose fino a 18 volte il peso corporeo di un essere umano. "I luoghi interni critici più pericolosi da evitare sono le finestre, i corridoi e le porte", ha affermato il coautore Ioannis William Kokkinakis.

La posizione migliore è nella metà dell'edificio più lontana dall'esplosione, in una stanza senza finestre. Tuttavia, "anche nella stanza di fronte all'esplosione, si può essere al sicuro dalle alte velocità se posizionati agli angoli del muro di fronte all'esplosione." Tsutomu Yamaguchi, l'uomo sopravvissuto a due bombe atomiche, si è salvato proprio in questo modo.