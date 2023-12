È stato trovato un metodo rivoluzionario per la rigenerazione del cuore

Il cuore è un organo tanto affascinante quanto indispensabile, capace di contrarsi 100.000 volte al giorno mentre pompa oltre 2.000 litri di sangue in tutto il corpo umano. Purtroppo è anche estremamente delicato e quando si verifica un suo deterioramento il danno è solitamente permanente, o forse non è più così?

Bisogna innanzitutto ricordare come ad espletare un ruolo fondamentale nella funzionalità cardiaca vi siano i cardiomiociti, delle minuscole celle energetiche che fanno battere il cuore ogni singolo momento del giorno, ma che sono anche insostituibili una volta andate incontro a deterioramento o morte. Una eventualità che può rivelarsi davvero devastante poiché lascia l'organo incapace di pompare come dovrebbe.

Per questo motivo, un team che comprende due medici della USF Health, ha svolto negli anni un importante studio sulla riparazione/rigenerazione cardiaca, i cui risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista di punta dell'American Heart Association, "Circulation".

Il Dott. Da-Zhi Wang, direttore del Centro di medicina rigenerativa presso l'USF Health Heart Institute e Morsani College of Medicine, ha spiegato: "Una lesione come un infarto crea una massiccia perdita di cardiomiociti e non è possibile rinnovarli. Quindi, da sempre, la domanda è come far sì che il cuore si ripari da solo".

Poiché il cuore si contrae continuamente, richiede una grande quantità di energia che viene prodotta dai mitocondri, le minuscole strutture subcellulari spesso definite la "centrale elettrica" della cellula. Dato che la sintesi proteica mitocondriale è fondamentale per la sua struttura, così come per la normale funzione cardiaca, gli autori hanno concentrato gran parte del loro studio su come l’alterazione dell’equilibrio proteico mitocondriale influisca sulla salute stessa del cuore.

Il dottor Mably, un altro autore dello studio, nonché professore associato di medicina interna presso il Morsani College of Medicine e membro del Center for Regenerative Medicine e dell'USF Health Heart Institute, ha affermato: "Il muscolo cardiaco si contrae dal primo sviluppo fino al giorno in cui muori e ciò richiede un'enorme quantità di energia per funzionare ed è proprio questo che forniscono i mitocondri. Sono come il carburante di cui hai bisogno per far funzionare la tua macchina".

La ricerca del team si è quindi concentrata sulla perdita di una particolare proteina chiamata MRPS5, che nel cuore in via di sviluppo porta a difetti cardiaci e morte embrionale. La perdita di questo gene nelle fasi successive alla nascita porta infatti all'ingrossamento del cuore ed all'eventuale suo scompenso. È stato dunque dimostrato che la causa di queste anomalie cardiache derivi da uno squilibrio nella comunicazione tra i mitocondri ed il nucleo della cellula stessa.

Gli autori hanno poi valutato, piuttosto che della sua completa perdita, gli effetti della sola diminuzione di MRPS5 sulla proliferazione dei cardiomiociti. Danni gravi derivanti da lesioni al cuore, spesso conseguenti a un grave attacco cardiaco, possono portare a insufficienza cardiaca poiché il cuore non è più in grado di contrarsi normalmente, non essendo il tessuto in grado di ripararsi da solo.

Tuttavia, una leggera riduzione dell’attività mitocondriale nel cuore adulto potrebbe facilitare la rigenerazione del cuore dopo un infortunio al cuore, il che potrebbe portare ad una nuova strada per il trattamento dell'infarto e di altre malattie cardiache.

"Questo approccio potrebbe aiutare il cuore a tornare alla normalità. Potremmo essere in grado di far ricrescere o riparare il cuore utilizzando un approccio di terapia genica" ha concluso speranzoso il Dott. Wang.