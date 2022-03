Rigenerazione degli organi: un grande passo avanti grazie a questi nuovi risultati

Un team di scienziati di Cina, Bangladesh e Regno Unito e della BGI-Research, ha annunciato la scoperta di un metodo rapido e controllabile per convertire le cellule staminali pluripotenti in cellule totipotenti simili agli embrioni, aprendo così la strada ai progressi nella rigenerazione degli organi e nella biologia sintetica.

Gli scienziati hanno utilizzato le avanzate tecnologie di sequenziamento unicellulare della BGI per convertire le staminali pluripotenti, o una versione "adulta" delle cellule embrionali precoci, in una versione più "giovanile" capaci di catturare l'attivazione del genoma zigotico umano mantenendo tutto il potenziale di sviluppo.

In futuro, queste cellule potrebbero essere utilizzate dalla medicina rigenerativa per recuperare quegli organi umani che si sono ammalati, riducendo così la dipendenza del mondo dalla donazione di organi.

Potranno inoltre essere impiegate per generare blastocisti o blastoidi artificiali, oltre ad essere studiate per la crescita embrionale umana, aiutando quindi a curare le malattie legate allo sviluppo precoce ed a prevenire le perdite in gravidanza.

Sebbene questa tecnologia di "trasformazione-regressione" staminale esista da tempo, questo studio è il primo in cui i ricercatori stabiliscono metodi per convertire le cellule pluripotenti in staminali precoci che potrebbero creare cellule placentari in vivo, aiutando così ad ampliare la comprensione dello sviluppo embrionale umano.

Gli autori dello studio, il prof. Miguel A. Esteban, il dott. Md. Abdul Mazid ed il dott. Li Wenjuan, hanno affermato: "Le cellule totipotenti allo stadio embrionale ad 8 cellule ricreano lo stato embrionale di un ovulo fecondato dopo solo 3 divisioni. Rispetto alle cellule staminali pluripotenti, queste non solo possono differenziarsi in tessuto placentare, ma anche potenzialmente svilupparsi in organi maturi, aiutando così milioni di pazienti che necessitano di trapianti di organi in tutto il mondo".

Il dott. Liu Longqi, della BGI-Research ed altro autore dello studio, ha aggiunto: "Questa ricerca è anche un perfetto esempio della combinazione di medicina rigenerativa e tecnologia di sequenziamento unicellulare. Attraverso infatti la profilazione multi-omica unicellulare su larga scala, l'identificazione efficiente e precisa, di cellule o tessuti ottenuti in vitro o in vivo, accelererà notevolmente le ricerche sulla medicina rigenerativa".

Questo risultato fornisce inoltre un nuovo sistema di ricerca in vitro per lo studio dello sviluppo embrionale precoce, aiutando a comprendere le relazioni con l'insorgenza di malattie ed il trattamento di difetti alla nascita o dello sviluppo.

A proposito di medicina rigenerativa, tempo fa vi avevamo parlato di un trattamento sbalorditivo che vedeva una connessione tra rigenerazione cellulare ed anfibi, oppure lo sviluppo di un tessuto osseo sintetico come futuro delle protesi.