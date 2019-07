La rigenerazione dei ribosomi può aprire nuove frontiere della scienza medica

I ribosomi, per poter produrre sempre nuove proteine perfettamente operative, si riciclano dopo ogni sintesi e si rigenerano per poter funzionare al meglio.

Stiamo parlando di minuscoli organelli che si trovano all’interno delle cellule e, a discapito delle loro piccolissime dimensioni, svolgono un ruolo essenziale: ricevono gli ordini di produzione direttamente dal DNA e sintetizzano le nuove proteine che servono alla cellula per vivere e riprodursi. Avere dei ribosomi pienamente funzionanti, quindi, vuol dire avere proteine meglio assemblate e funzionanti, indispensabili per l’omeostasi della cellula.

Risulta di grande importanza, quindi, che i ribosomi, quando terminano di “assemblare” una proteina, si rinnovino, si possano rigenerare in qualche modo, per essere sempre funzionanti e al massimo delle loro capacità. A “riparare” i ribosomi ci pensa un enzima, il più importante forse tra quelli deputati a rinnovarli: l’enzima ABCE1.

L’enzima ABCE1, per svolgere il suo ruolo di “meccanico cellulare”, può adottare tre diverse conformazioni strutturali. Può cioè assumere tre forme diverse chiamate: Conformazione Aperta, Chiusa e Intermedia. L’enzima ABCE1 dispone di una zona in cui il ribosoma si può agganciare e di altre due in cui prendono posto le molecole di ATP (una sorta di moneta energetica della cellula, una pila). Quando il ribosoma e gli ATP sono legati, l’enzima può assumere una delle tre diverse conformazioni.

Non solo, sempre utilizzando ATP e l’energia che da esso proviene, l’enzima può letteralmente aprire il ribosoma nelle due sub unità di cui esso è formato.

I ricercatori credono che le forme diverse che l’enzima può assumere rappresentino altrettante funzioni e modificazioni indotte sul ribosoma in quanto il corpo umano è una macchina estremamente complessa a partire dalle cellule stesse, microcosmi infinitesimali in cui avviene un numero incalcolabile di interazioni.

La ricerca è solo all’inizio perché questi cambiamenti devono essere visti alla luce delle complesse interazioni che avvengono all’interno di una cellula. E' certo che questi studi possano aprire la strada a nuove e significative scoperte in campo medico.