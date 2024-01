Rilasciano alghe decorative in mare, ma creano danno enorme su 190 km di costa

Il Museo Oceanografico di Monaco ha accidentalmente scatenato un'invasione di alghe nel Mar Mediterraneo. Questi vegetali, inizialmente utilizzati a scopo decorativo, sono stati rilasciati in mare e hanno creato una vasta distesa invasiva che ora si estende per oltre 190 chilometri lungo la costa.

Le alghe in questione, note come Caulerpa taxifolia e soprannominate "alghe killer" per la loro capacità di formare un denso tappeto soffocante su qualsiasi superficie (roccia, sabbia o fango), hanno avuto un impatto devastante sull'habitat oceanico.

Queste distese cambiano così radicalmente l'ambiente marino che i pesci non riescono più a riprodursi o a trovare cibo, altre piante non possono crescere e altri organismi, come stelle marine e anemoni, non possono sopravvivere. Inoltre, la Caulerpa produce tossine che impediscono a certi pesci di nutrirsene (questi vegetali potranno essere utilizzati per combattere i cambiamenti climatici).

Un episodio, insomma, che solleva interrogativi sull'impatto umano sugli ecosistemi marini e sulla necessità di una maggiore consapevolezza e cautela nell'interazione con l'ambiente naturale... soprattutto quando a fare questo enorme danno sono le istituzioni stesse. La diffusione incontrollata di queste alghe invasive è un chiaro esempio di come le azioni umane, anche quelle apparentemente innocue, possano avere effetti a lungo termine e di vasta portata sull'ambiente marino.

Il caso del Museo Oceanografico di Monaco serve da monito per la comunità scientifica e per il pubblico in generale sull'importanza di monitorare attentamente le specie introdotte negli ecosistemi e sulle possibili conseguenze negative che possono derivarne. A tal proposito, sapete che le alghe invasive si stanno diffondendo anche in Antartide?