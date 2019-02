Rilasciata l'applicazione Android per le Nike Adapt BB, le scarpe super tecnologiche

Nike ha rilasciato l'applicazione Android ufficiale legata alle sue nuove scarpe hi-tech Adapt BB, un prodotto che ha fatto molto parlare di sé nel corso degli ultimi mesi.

In particolare, la nuova applicazione si chiama semplicemente Nike Adapt ed è scaricabile nella sua versione Android direttamente dal Play Store. Essa consente, tra le altre cose, di gestire la regolazione della calzata, cambiare il colore dei LED e verificare la carica residua della batteria.

Vi ricordiamo che le Nike Adapt BB sono delle scarpe autoallaccianti basate sulla tecnologia delle Air Mag, le celebri scarpe di "Ritorno al Futuro". Pensate che questo prodotto è pensato principalmente per coloro che giocano a basket a livello professionistico. Infatti, le scarpe si adattano al piede dell'atleta durante l'utilizzo e si può regolare manualmente o tramite smartphone il sistema di autolacci, in modo da aumentare il confort.

Interessante il fatto che l'applicazione disponga di una "regolazione automatica", che rileva la tensione dei lacci migliore in base alle condizioni di utilizzo. Il sistema di autolacci si chiama FitAdapt ed è in grado di sviluppare fino a 32 libbre di forza. Ad alcune persone potrebbero piacere anche i LED che Nike ha deciso di inserire ai lati, che possono anche essere gestiti attraverso lo smartphone. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, le Nike Adapt BB saranno vendute in Italia a partire dal prossimo 16 febbraio 2019, a un costo di 353 euro.