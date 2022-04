Rilasciate 1.500 pagine di documenti segreti sugli UFO che parlano di alieni e paranormale

Il 18 dicembre 2017 il The Sun, un quotidiano del Regno Unito, ha richiesto per la prima volta una copia di tutti i "file, rapporti o file video" relativi all'Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP), investigazione sugli UFO finanziata dal governo degli USA. Adesso, dopo 4 anni, i file sono arrivati e alcuni sono molto strani.

Solitamente verifichiamo le fonti con delle ricerche incrociate prima di pubblicare notizie del genere, ma poiché l'origine ci è sembrata molto autorevole (stiamo parlando del secondo quotidiano in lingua inglese più venduto al mondo) abbiamo deciso di riportarvela. Dopo 4 anni, la Defense Intelligence Agency (DIA) - uno dei principali produttori e gestori delle informazioni negli Stati Uniti d'America - ha rilasciato più di 1.500 documenti sull'indagine condotta.

I documenti includono rapporti scientifici commissionati dal governo e lettere al Pentagono riguardo al programma UFO. Il materiale mostra rapporti sulla ricerca degli effetti biologici degli avvistamenti UFO sugli esseri umani, stabilisce classificazioni di possibili esperienze paranormali e studi sulla tecnologia in stile fantascientifico (sapete che la NASA prenderà sul serio questi avvistamenti?).

Tra le investigazioni sugli UFO, troviamo possibili ustioni, problemi cardiaci, disturbi del sonno e persino eventi bizzarri come "rapimento apparente" e "gravidanza non spiegata". Ovviamente ci teniamo a sottolineare che queste sono soltanto delle ricerche che potrebbero non essere collegabili agli eventi degli UFO, ma sono state prese in esame lo stesso dagli esperti che esaminarono i casi. Il rapporto, inoltre, afferma di avere 42 casi (con tanto di cartelle cliniche) e 300 casi simili "non pubblicati" in cui delle persone erano state ferite dopo incontri definiti "anomali".

Alcune porzioni della documentazione rilasciata dalla DIA, inoltre, sono state cancellate per motivi di privacy e riservatezza. Tuttavia è stato sottolineato che "la DIA non ha trattenuto porzioni dei registri ragionevolmente segregabili non esenti". L'AATIP era un programma segreto del Pentagono che si è svolto tra il 2007 e il 2012 per studiare gli UFO - ora conosciuti come Unidentified Aerial Phenomena (UAP).