Rilasciato Android 11 con One UI 3.0 su Samsung Galaxy Z Flip 5G

A luglio Samsung ha lanciato la variante 5G del Galaxy Z Flip. Il dispositivo clamshell di punta dell'azienda sudcoreana, nonchè il più potente pieghevole attualmente sul mercato, è equipaggiato con Qualcomm Snapdragon 865 Plus, un display Infinity Flex FullHD+ da 6,7 ​​pollici, 8 GB di RAM e connettività 5G.

Secondo la roadmap rilasciata da Samsung, i primi dispositivi a ricevere la nuova UI con Android 11 dopo Samsung Galaxy S20 sarebbero dovuti essere gli smartphone della serie Galaxy Note 20 seguiti solo in un secondo momento dalla serie Z, ma a quanto pare Samsung Galaxy Z Flip 5G sta già ricevendo l'aggiornamento via OTA. Si tratta nello specifico del modello SM-F707B, ovvero la variante 5G global del pieghevole di Samsung. Non si sa ancora nulla per quanto riguarda la versione LTE internazionale, che dovrebbe ricevere regolarmente l'aggiornamento a gennaio.

Allo stato attuale l'aggiornamento è in fase di rollout solo nella regione a codice AUT, con il quale Samsung contrassegna la Svizzera, con numero di firmware F707BXXU1CTL6. Al momento non è disponibile il changelog ufficiale ma speriamo di potervi fornire ulteriori informazioni quanto prima.



Vi ricordiamo che il rilascio ufficiale dell'aggiornamento per Galaxy S20 di pochi giorni fa è avvenuto contestualmente alla presentazione della nuova One UI 3.0.