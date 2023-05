Il rilevamento delle cadute di Apple Watch salva altre due vite: le storie dagli USA

Mentre attendiamo con ansia l'annuncio ufficiale di watchOS 10, che dovrebbe essere presentato alla WWDC di inizio giugno, arrivano dagli Stati Uniti due nuove storie che vedono una persona gravemente ferita salvata dal suo Apple Watch. In entrambi i casi, la funzione salvavita è l'identificazione automatica delle cadute dello smartwatch.

Sono già diverse le vicende a lieto fine legate alla funzione di rilevamento delle cadute di Apple Watch, ma oggi altre due si aggiungono alla lunga lista. Il protagonista della prima è Michael Brodkorb, un uomo del Minnesota che è stato colpito da un veicolo mentre si trovava a passeggio sul ciglio di una strada. Il guidatore dell'auto, che ha lasciato Brodkorb privo di sensi, è fuggito dalla scena senza soccorrerlo.

Fortunatamente l'Apple Watch di Brodkorb ha rilevato la caduta e chiamato il 911 in seguito all'impatto con l'automobile. Inoltre, l'orologio ha telefonato ai figli e alla moglie della vittima dell'incidente, che si sono immediatamente recati sulla scena dell'incidente. "Ero scioccato, ero appena stato colpito con forza da un veicolo che è scappato", ha riportato l'uomo.

Brodkorb è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato in ospedale, dove gli sono state diagnosticate alcune fratture alle costole e al coccige. "la rilevazione delle cadute di Apple Watch è una funzione salvavita, ne sono certo", ha detto l'uomo, che ha anche scritto una mail di ringraziamento a Tim Cook. Il guidatore dell'automobile che ha investito Brodkorb è infine stato identificato dalla polizia americana: si trattava di un diciassettenne della zona.

Da Cincinnati, invece, arriva un'altra storia simile: anche l'83enne dell'Ohio William Fryer, infatti, è stato salvato dalla medesima feature che ha permesso a Brodkorb di allertare i soccorso dopo il suo incidente. Fryer stava percorre l'Ohio River Trail, un sentiero per escursionisti, quando le sue ginocchia hanno avuto un cedimento e l'anziano è caduto, battendo la testa.

Fortunatamente, il suo Apple Watch ha allertato l'ambulanza e la figlia che lo hanno soccorso e portato in ospedale in breve tempo. Qui, a Fryer è stato trovato un coagulo di grandi dimensioni in una gamba, che avrebbe causato il cedimento. Il coagulo è infine stato asportato e l'anziano è tornato a casa sano e salvo.