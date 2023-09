Il rilevamento incidenti di Apple salva un'altra vita: il racconto dei Vigili del Fuoco

Il rilevamento degli incidenti di Apple Watch ed iPhone presentato lo scorso anno da Apple a quanto pare ha contribuito a salvare un’altra vita. A raccontarlo sono i soccorritori del Wisconsin, i quali affermano che la feature di Apple Watch ha chiamato i servizi di emergenza tempestivamente condividendo anche la posizione del sinistro.

In un lungo post pubblicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed i soccorritori di Kansasville su Facebook, si legge che l’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino di giovedì, ed i servizi d’emergenza sono stati avvisati quasi immediatamente grazie alla chiamata inviata da Apple Watch. Oltre alla chiamata al 911, il dispositivo indossabile ha anche condiviso la posizione esatta della persone coinvolta nel sinistro: il veicolo capovolto si trovava a circa 100 metri dalla carreggiata: l’autista respirava ma non rispondeva alle chiamate, il che ha spinto il 911 ad affidarsi al servizio di trasporto aereo per spostarlo in terapia intensiva con l’elisoccorso.

“Le unità KFRD sono arrivate sulla scena e hanno stabilito che era necessaria la stabilizzazione del veicolo e l'estricazione del paziente. Anche i vigili del fuoco di Union Grove – Yorkville sono stati invitati a intervenire sulla scena per assistere alle operazioni della zona di atterraggio. È stata istituita una zona di atterraggio su Plank Road, appena ad ovest dell'incrocio di Downy Drive” afferma il Dipartimento dei Vigili del Fuoco su Facebook, dove spiega che il conducente fortunatamente è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale vicino dove ha ricevuto le cure del caso.

Il capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi di Kansasville, Ronald Molnar, ha affermato che “a causa dell'oscurità e della distanza dalla carreggiata, se non fosse stato per l'Apple Watch, il veicolo probabilmente non sarebbe stato localizzato per almeno altre due ore”, un lasso di tempo troppo elevato che gli sarebbe costato la vita.