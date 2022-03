'Rilevata un'anomalia sul profilo Poste, verifica i dati': occhio al nuovo SMS truffa!

Nuovo tentativo di phishing da parte di malviventi informatici. Questa volta, un nuovo SMS è stato inviato a nome di Poste agli utenti, in cui si parla di presunti problemi con i loro dati. Ma vediamo di cosa si tratta.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, il messaggio include un avviso generico: "Postelnfo - Gentile cliente è stata rilevata un' anomalia.E' necessario aggiornare i dati tramite" e poi segue un link che se cliccato rimanda ad una pagina simile a quella del sito web di Poste Italiane.

Ovviamente, come avvenuto anche in altre circostanze, si tratta di un tentativo di phishing vero e proprio, in quanto Poste Italiane non avviserebbe mai (così come gli altri istituti finanziari) i propri clienti di eventuali anomalie tramite un SMS generico. Se si seguono le istruzioni dell'indirizzo, si fanno finire i propri dati personali nelle mani di malviventi che potrebbero svuotare il conto corrente. In casi come questi il nostro consiglio è sempre di cancellare immediatamente l'SMS e bloccare il numero di telefono che l'ha inviato, onde evitare possibili reiterazioni.

Questo avvertimento si aggiungere a quello di cui abbiamo parlato su queste pagine qualche ora fa, riguardante il nuovo trojan bancario arrivato su Android e mascherato in una serie di applicazioni che consigliamo di disnstallare.