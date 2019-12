Rilevata un'eclissi profonda in una binaria variabile

Valery Kozhevnikov, della Ural Federal University(UrFU), ha riportato la scoperta di un eclissi profonda nel sistema binario J0130, una variabile catastrofica lontana e poco studiata. L'osservazione è stata una misura fotometrica ottenuta grazie al telescopio Cassegrain dell'osservatorio Kourovka dell'UrFU.

Le variabili catastrofiche sono dei sistemi stellari binari composti da una nana bianca e una stella normale come compagna, quest'ultima trasferisce materia sull'oggetto compatto (a volte tramite accrescimento da disco). Questi sistemi hanno una crescita irregolare della loro luminosità, seguita da un ritorno allo stato normale. Studiando il periodo orbitale, l'inclinazione e la massa dei suoi componenti, possiamo ottenere informazioni sull'accrescimento da disco in questi sistemi.

"Ho fatto un'osservazione fotometrica della variabile catastrofica J0130 e ho rilevato per la prima volta un'eclissi estremamente profonda," ha detto il professor Kozhevnikov.

Il sistema binario subisce una diminuzione della luminosità molto grande, pari a 1.88 di magnitudine. I dati raccolti dai ricercatori hanno permesso di definire il periodo orbitale con grande precisione, pari a 0.149 giorni. La frequenza con cui ruotano due nane bianche può essere enorme, come rilevato da un team dell'Arizona. Non sono stati trovati delle deviazioni nell'orbita, neanche delle eruzioni (outburst), Kozhevnikov ha concluso che la variabile appartiene al sottogruppo delle nova-like.

"La curva di luce, mediata sull'orbita, non mostra delle deviazioni significative. Poiché non è stata osservata nessuna eruzione durante i sei mesi di misure, questa variabile catastrofica deve essere una variabile nova-like," spiega l'astronomo.

Lo studio di sistemi binari è in grado di spiegare molti fenomeni particolari, quest'anno è stata osservata direttamente la fase di accrescimento. Kozhevnikov ha aggiunto che a causa di questo tipo di eclissi, J0130 è adatto allo studio della struttura del disco di accrescimento. Sono necessarie ulteriori osservazioni di questa variabile per ottenere le informazioni complete sui parametri fondamentali, come le masse delle stelle.