È stata rilevata una misteriosa attività nel cervello di persone morenti

Sulla rivista PNAS, degli scienziati dell'Università del Michigan negli Stati Uniti hanno rilevato di aver identificato un'ondata di attività nel cervello di due persone mentre passavano a miglior vita; un fenomeno simile ai picchi di attività cerebrale visti in precedenza negli animali i cui cuori avevano smesso di battere.

Non è la prima volta che i ricercatori riferiscono di aver identificato un particolare tipo di attività cerebrale, chiamata onde gamma, insieme a cambiamenti ad altre frequenze, ma questo nuovo studio riporta una simile esplosione di attività gamma effimera, in due dei quattro pazienti erano stati ritirati dal loro supporto vitale.

In due dei quattro pazienti in coma che facevano parte dello studio, deceduti mentre i medici stavano ancora monitorando le loro condizioni dopo un arresto cardiaco o un'emorragia cerebrale, le registrazioni elettroencefalografiche (EEG) hanno rivelato una forte esplosione di onde gamma in una parte del cervello.

Il gruppo di ricerca ha iniziato a credere che potessero essersi imbattuti in un possibile indicatore di coscienza prima della "fine". Un modello di attività simile è stato osservato nelle persone che sognano e nei pazienti con crisi epilettiche (ma non erano crisi epilettiche in questo caso) che riferiscono di avere allucinazioni visive ed esperienze extracorporee.

Nonostante la grande scoperta, i ricercatori ammettono che alcuni potenziali indicatori di coscienza si sono "dimostrati illusori". Gli scienziati si avvicinano sempre di più a questo argomento, ma nessuno è veramente sicuro di quello che accade.