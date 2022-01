È stata finalmente rilevata la misteriosa particella X nella 'zuppa primordiale'

La misteriosa particella X, risalente ai primi istanti della formazione dell’universo, è stata finalmente rilevata in quella che i fisici chiamano “zuppa primordiale”.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Physical Review Letters, si è avvalsa del Large Hadron Collider (LHC) per riprodurre il plasma di quark e gluoni formatosi durante il primo microsecondo del Big Bang. Questa “zuppa”, caratterizzata da temperature talmente elevate da impedire la formazione di atomi, avrebbe innescato nel suo processo di raffreddamento la costituzione di protoni e neutroni, e lo sviluppo di varie configurazioni elementari derivanti dallo scontro di quark e gluoni nel plasma. Una di queste disposizioni risulterebbe essere la sfuggente particella X. A tal proposito, Lucia Silvestris, rappresentante dell'esperimento CMS per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, ha affermato: “Nello scontrarsi prima del raffreddamento, una frazione di quark e gluoni avrebbero dato vita alle particelle X, chiamate così proprio per il mistero che avvolge la loro struttura”.

In questo senso, la ricerca oggetto della pubblicazione ha sfruttato un precedente studio del 2018 condotto al Cern di Ginevra, dove furono fatti collidere atomi di piombo caricati positivamente per generare una grande quantità di particelle e di dati. I ricercatori hanno quindi vagliato queste informazioni attraverso degli algoritmi di apprendimento automatico, opportunamente 'addestrati' con le previsioni teoriche della particella X. In questo modo sono riusciti a identificare i segnali della presenza di circa cento particelle X su una mole di dati contenete oltre 13 miliardi di collisioni di ioni pesanti.

L’autore principale dello studio, il professore associato di fisica al MIT, Yen-Jie Lee, ha affermato che questo risultato costituisce solamente l’inizio della ricerca. “Abbiamo dimostrato che possiamo trovare un segnale. Nei prossimi anni, vogliamo usare il plasma di quark e gluoni per esaminare la struttura interna della particella X, che potrebbe cambiare la nostra visione del tipo di materia che l’universo dovrebbe produrre". L'LHC ribadisce essere uno strumento di enorme interesse per la ricerca scientifica, anche in correlazione alla scoperta di una nuova "quasiparticella" teorizzata 50 anni fa.