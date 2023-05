Rilevata la 'più grande' esplosione cosmica: Gli astronomi sono senza parole!

Un team di astronomi inglesi, guidati dall'astrofisico Philip Wiseman, ha recentemente identificato quella che è stata definita come "la più grande deflagrazione cosmica mai osservata prima". Un'esplosione incandescente 100 volte più grande del nostro Sistema Solare che ha improvvisamente iniziato a divampare nelle profondità dell'universo.

L'impressionante evento, chiamato AT2021lwx, non è tuttavia il lampo più luminoso mai registrato prima. Quel record, infatti, è ancora detenuto da una esplosione di raggi gamma avvenuta in ottobre e soprannominato per l'appunto BOAT, "Brightest Of All Time".

Il dott. Philip Wiseman, astrofisico dell'Università britannica di Southampton ed autore principale del nuovo studio, ha però affermato che l'evento AT2021lwx è stato comunque considerato come l'esplosione "più grande", poiché negli ultimi tre anni ha rilasciato decisamente più energia rispetto a quella prodotta dal breve lampo BOAT.

Secondo quanto riferito dal dott. Wiseman ad AFP, si è trattata di una "scoperta del tutto accidentale", che comporterà quindi ulteriori studi ed approfondimenti per determinare con precisione le caratteristiche.

La "Zwicky Transient Facility", in California, ha infatti ammesso di aver individuato per la prima volta AT2021lwx durante una scansione automatizzata del cielo nel 2020, ma di essere stata poi notata dagli esperti solo l'anno successivo, pur trovandosi già nel loro database.

D'altronde, fu solo dopo che gli astronomi, incluso Wiseman, osservarono l'evento attraverso telescopi più potenti che si resero conto di cosa stessero realmente vedendo. Analizzando quindi le diverse lunghezze d'onda della luce emessa, hanno poi scoperto un'enorme esplosione a circa otto miliardi di anni luce di distanza dalla Terra.

Secondo il dott. Wiseman, una stima preliminare indicherebbe come la sua luminosità sia circa due trilioni di volte quella del nostro Sole, alimentando diverse ipotesi sulle sue possibili origini, che gli astronomi stanno ancora vagliando.

Tra le spiegazioni, esposte sulle pagine del Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, una potrebbe essere che AT2021lwx sia l'esplosione di una stella, ma il lampo sarebbe comunque troppo violento, ben 10 volte più luminoso di qualsiasi "supernova" mai osservata in precedenza.

Un'altra possibilità potrebbe essere quello che viene chiamato un "Evento di distruzione mareale" (o Tidal disruption event), quando una stella viene fatta a pezzi mentre viene risucchiata in un buco nero supermassiccio. Tuttavia, AT2021lwx è comunque tre volte più luminoso anche di tali eventi.

Quindi, tirando le somme, l'unico evento cosmico talmente luminoso da poter essere in qualche modo paragonabile ad AT2021lwx sarebbe un quasar, che ricordiamo verificarsi quando i buchi neri supermassicci inghiottono enormi quantità di gas al centro delle galassie. Purtroppo però, anche in questo caso vi sono delle incongruenze sostanziali.

AT2021lwx rimane quindi ancora avvolto da un incredibile alone di mistero.

D'altronde, lo stesso dott. Wiseman ha ammesso l'attuale incertezza nel definire con certezza l'evento, affermando: "Un tale evento non lo abbiamo mai visto prima, mai. Sembra quasi sia appena uscito davvero dal nulla".

A proposito di eventi cosmici rarissimi, guardate cosa ci ha regalato il James Webb. Un'incredibile scena di "morte stellare". Inoltre, qualche mese fa vi abbiamo parlato di un altro particolare evento che ha visto allinearsi 5 pianeti nel cielo.