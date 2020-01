Rilevata una seconda coalescenza tra due stelle di neutroni

Gli studiosi di onde gravitazionali ce l'hanno fatta di nuovo: una nuova coalescenza tra stelle di neutroni è stata rilevata. L'evento è avvenuto il 25 Aprile 2019 e ha coinvolto due stelle di neutroni lontane 520 milioni di anni luce. L'evento è stato annunciato solo ora a causa del tempo richiesto per rilevare il segnale.

L'evento, chiamato GW190425, è la seconda coalescenza tra stelle di neutroni mai rilevata e sta già migliorando la nostra comprensione di questo straordinario fenomeno.

"La sorgente di GW190425 rappresenta un tipo di sistema astrofisico mai rilevato prima," scrivono i ricercatori nel loro articolo.

La prima collisione è stata rilevata nell'Agosto 2017, e ha fornito una gigantesca quantità di dati in moltissime categorie diverse, dalle onde gravitazionali e gran parte dello spettro elettromagnetico.

"Abbiamo rilevato un secondo evento consistente con un sistema binario di stelle di neutroni e questa è un'importante conferma del caso dell'Agosto 2017, che ha inaugurato l'astronomia multi-messaggio due anni fa," dice il fisco Spokesperson Jo van den Brand, dell'Università di Maastricht in Olanda.

Ci sono delle importati differenze tra i due casi, a differenza del primo (GW170817) in questo caso non c'è stato nessun segnale luminoso rilevato. In parte perché il sistema era molto lontano, e anche perché uno dei due rilevatori di LIGO era spento e il segnale era troppo debole per essere trovato da VIRGO.

Tracciare il punto d'origine è stato molto difficile; ma il fatto che VIRGO non abbia rilevato nulla ha permesso agli astronomi di restringere la regione d'appartenenza. Anche senza il dato ottico, il "chirp" del segnale gravitazionale può essere analizzata per scoprire la massa, l'orientamento e la velocità di rotazione degli oggetti in collisione.

C'è stata una grande sorpresa, basandosi sui dati del "chirp", il team ha scoperto che una delle due stelle è 1,4 volte la massa solare, la seconda è 2 masse solari-

"Siamo stati veramente sorpresi della massa totale del sistema binario, cheè pari a 3,4 volte la masse solari, e supera la massa dei sistemi binari nella nostra galassia," ha detto il fisico teorico Susan Scott, dell'Australian National University.

Questo può aiutare gli astronomi a comprendere la formazione delle stelle di neutroni. Ci sono due possibilità: le due stelle sono nate e morte insieme; il sistema binario si è formato successivamente. Non è chiaro quale processo abbia formato GW190425, ma i successivi modelli potrebbero rilevare altre informazioni.

Anche il residuo della coalescenza è molto interessante, in quanto la sua massa si colloca nel gap tra stelle di neutroni e buchi neri. Entrambi questi corpi celesti sono i resti, ultradensi, di stelle morte, ma non è mai stato osservato un buco nero di massa inferiore alle 5 masse solari o una stella di neutroni con meno di 2,5 masse solari.

Non sappiamo se GW190425 sarà un piccolo buco nero o una grande stella di neutroni, ma in ogni caso sarà un risultato interessante. La scoperta delle onde gravitazionali, vincitrice del Nobel 2017, ha segnato l'inizio di una nuova era per l'astronomia.