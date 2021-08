Rilevati migliaia di nuovi segnali radio da una fonte cosmica 'vicina a noi'

In un nuovo report pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, un potente radiotelescopio ha rilevato migliaia di sorgenti radio finora sconosciute in direzione della Grande Nube di Magellano. Sono state osservate migliaia di stelle, supernovae e galassie lontane nello spettro delle onde radio.

Il progetto fa parte dell'Evolutionary Map of the Universe (EMU) condotto utilizzando grazie all'Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) in Australia - per chi non lo conoscesse, uno dei radiotelescopi più sensibili in funzione. "La nuova immagine nitida e sensibile rivela migliaia di sorgenti radio che non abbiamo mai visto prima", spiega l'astronoma Clara Pennock della Keele University nel Regno Unito.

La maggior parte di queste scoperte sono in realtà galassie milioni o addirittura miliardi di anni luce oltre la Grande Nube di Magellano. "Combinare questi dati con precedenti osservazioni di telescopi a raggi X, ottici e infrarossi ci consentirà di esplorare queste galassie con dettagli straordinari", continua la scienziata.

La Grande Nube di Magellano è una galassia nana che orbita intorno alla Via Lattea a una distanza di circa 160.000 anni luce; tra circa 2,4 miliardi di anni sarà "divorata" dalla nostra galassia ma, almeno per il momento, la sua vicinanza è perfetta per studiare la struttura di questi agglomerati cosmici e il ciclo di vita delle stelle.

Nello specifico, i ricercatori hanno ottenuto 50.000 segnali radio (che ricordiamo corrispondono a stelle, supernovae e molto altro). "È gratificante vedere questi risultati entusiasmanti provenienti dalle prime osservazioni dell'EMU", ha affermato l'astronomo Andrew Hopkins della Macquarie University in Australia. Non siamo neanche all'inizio delle osservazioni: l'indagine principale, infatti, è prevista per il 2022.