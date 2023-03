Sono stati rilevati i segni dei più grandi campi magnetici dell'universo

I campi magnetici sono tutto nel nostro Universo. Tutti gli oggetti che possono essere trovati in questo vasto luogo ne hanno: dai pianeti, alle stelle fino alle collisioni tra e all'interno del plasma interstellare. Tuttavia, recentemente gli astronomi hanno rilevato segni dei più grandi campi magnetici del cosmo.

Stiamo parlando della rete cosmica, una vera e propria spina dorsale su larga scala dell'universo, costituita principalmente da materia oscura intrecciata a gas, sulla quale si trova l'impalcatura delle galassie (sì, anche la nostra). In teoria questa rete è ionizzata, quindi dovrebbe creare vasti ma deboli campi magnetici intergalattici.

Gli addetti ai lavori non sono stati in grado di osservare questi campi magnetici della rete, ma un nuovo studio ne ha fatto i primi rilevamenti. Ovviamente non possiamo osservare dei campi magnetici simili, ma possiamo vederli attraverso i loro effetti sulle particelle cariche. Quando elettroni e altre particelle si muovono a spirale lungo le linee del campo, emettono luce radio.

Mappando questi segnali si possono studiare i campi magnetici galattici. Tuttavia, i filamenti di questa rete sono così diffusi che la luce radio che emettono è molto debole... e non solo: poiché le galassie vicine creano segnali radio ancora più forti, il segnale della ragnatela cosmica viene coperto dal rumore radio galattico.

Per trovarli, gli addetti ai lavori hanno dovuto osservare la luce radio polarizzata; emissioni radio che hanno un orientamento specifico. Poiché l'orientamento è correlato alla direzione generale di un filamento, il team potrebbe estrarre più facilmente questo segnale dal fondo radio cosmico. Questo risultato non è solo il primo rilevamento di campi magnetici della rete cosmica, ma è anche una forte prova a sostegno dell'esistenza di onde d'urto di collisione all'interno di filamenti intergalattici.