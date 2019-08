Rilevato un buco nero che non dovrebbe fisicamente esistere

Le apparecchiature progettate per rilevare le onde gravitazionali hanno raccolto alcuni segnali davvero bizzarri, provenienti, sembrerebbe, da un buco nero due volte più massiccio di quanto i fisici, in precedenza, credessero fosse possibile.

Il potenziale buco nero dovrebbe essere 100 volte più massiccio del nostro Sole per emettere i segnali registrati, secondo Quanta Magazine. I fisici ora si trovano a fare i conti con un oggetto che non risponde ai criteri fino ad ora ipotizzati.



Normalmente, un buco nero si forma quando una stella si esaurisce e collassa. Ma questo avviene solo se il nucleo della stella è meno di 50 volte la massa del nostro Sole, secondo Quanta.



Altrimenti, il nucleo diventa instabile, o esaurisce la materia fino a quando non è abbastanza piccolo o si trasforma in una supernova spettacolare. Tuttavia, buchi neri più grandi di 130 masse solari possono ancora formarsi. M87, ad esempio, un buco nero che gli scienziati hanno individuato ad aprile, è 6,5 miliardi di volte più massiccio del Sole.



Per conciliare le nuove scoperte con la teoria esistente, Quanta riferisce che gli astronomi sospettano che il buco nero bizzarro possa trattarsi, semplicemente, della collisione tra due buchi neri più piccoli.



Sospettano quindi che da qualche parte nell'universo, i buchi neri di 30 e 50 masse solari potrebbero essersi fusi insieme e poi, nuovamente, si sono scontrati con un altro piccolo nuco nero, che ha permesso l'emissione dei segnali appena rilevati.