Rilevato intorno a Marte un debole bagliore di colore verde

Marte, il secondo pianeta più studiato dall'umanità dopo la Terra, continua a sorprendere gli scienziati giorno dopo giorno. Si possono imparare moltissime cose osservando semplicemente un mondo, e gli astronomi hanno appena identificato un fenomeno che cacciavano da decenni: un flebile bagliore verde nell'atmosfera marziana.

Questo fenomeno è causato dall'interazione tra la luce solare e l'ossigeno nell'atmosfera superiore. La sua scoperta nell'atmosfera del Pianeta Rosso ci aiuterà a comprendere meglio i processi che guidano questo meccanismo. Gli atomi di ossigeno emettono una particolare lunghezza d'onda della luce, creando una delle emissioni più brillanti viste sulla Terra, sottolinea l'astronomo Jean-Claude Gérard dell'Université de Liège in Belgio, autore principale del nuovo documento, pubblicato su Nature Astronomy. "Si prevede che questa emissione esista su Marte da circa 40 anni e l'abbiamo finalmente trovata."

Il bagliore è un "lontano parente" dell'aurora, poiché è prodotto dalle stesse particelle, ma è molto più debole e i meccanismi dietro sono diversi. Questo fenomeno è stato precedentemente osservato sia su Venere che su Marte, oltre che sulla Terra. Tuttavia, ciò che gli astronomi hanno recentemente scoperto nell'atmosfera di Marte è il bagliore del giorno, un fenomeno che - ovviamente - è molto più difficile da rilevare.

Sul Pianeta Rosso, tale bagliore diurno era stato previsto nel 1979, ma i veicoli spaziali non erano riusciti a rilevarlo fino ad ora. Il tutto grazie ad un piccolo aggiustamento dall'altitudine (tra 20 e 400 chilometri) dello strumento Nadir and Occultation for MArs Discovery (NOMAD). Quando hanno analizzato i dati, gli scienziati hanno osservato l'emissione verde nelle lunghezze d'onda ottica e ultravioletta.