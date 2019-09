Rilevato del potassio nell'atmosfera di un esopianeta simile a Giove

Si chiama PEPSI (Potsdam Echelle Polarimetric and Spectroscopic Instrument) lo strumento utilizzato dagli scienziati per rilevare il potassio nell'atmosfera di un esopianeta, grazie alla spettroscopia ad alta risoluzione.

Il soggetto studiato è un gigante gassoso simile a Giove, classificabile tra i pianeti gioviani caldi, chiamato HD189733b. Già 20 anni fa gli scienziati si aspettavano di trovare potassio e sodio all'interno di questi pianeti.

Il sodio è stato trovato fin da subito, mentre il potassio no; un enigma per gli scienziati. Questi elementi possono essere scoperti analizzando lo spettro di luce della stella madre quando il pianeta gli passa davanti.

Il compito di uno spettrografo è quello di scomporre la luce proveniente da un oggetto (in questo caso la luce che passa dall'atmosfera dell'esopianeta). Questa scomposizione restituisce diverse proprietà del corpo celeste tra cui: temperatura, massa e composizione chimica.

"Durante il transito abbiamo preso una serie di spettri luminosi e abbiamo confrontato la profondità di assorbimento", afferma l'autore principale dello studio, Engin Keles. "Abbiamo quindi rilevato la firma del potassio".

Altri team hanno tentato nell'impresa, ma non sono mai riusciti a trovare delle tracce significative come adesso. "Sia come spettrografo che come spettropolarimetro, PEPSI ha già dato un contributo significativo alla fisica stellare", aggiunge Christian Veillet, direttore dell'osservatorio Large Binocular Telescope (LBT), utilizzato per condurre l'osservazione.