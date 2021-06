É stato rilevato il segnale radio più energico e lungo mai osservato prima d'ora

Il 29 agosto 2019 è stato prodotto un lampo di raggi gamma davvero incredibile a causa del collasso di una stella massiccia, che ha sparato questo getto nello spazio quasi alla velocità della luce. Prontamente (e fortunatamente!) diversi satelliti hanno rilevato l'evento da record, che sembra aver battuto tutti quelli conosciuti.

Il lampo, chiamato GBR 190829 A, è stato rilevato dai satelliti Fermi e Swift, per poi essere stato analizzato dal sistema di 4 telescopi a effetto Čerenkov per lo studio dei raggi gamma chiamato H.E.S.S. (High Energy Stereoscopic System) situato in Namibia. Tutte queste osservazioni sono state rese possibili dalla "vicinanza" dell'evento: 1 miliardo di anni luce.

Il bagliore residuo è stato tracciato per tre giorni dopo il lampo di raggi gamma e ha registrato raggi gamma fino a un trilione di volte più energetici della luce visibile. "Eravamo davvero seduti in prima fila quando si è verificato questo lampo di raggi gamma", ha affermato in una dichiarazione il co-autore dello studio, il Dr Andrew Taylor del Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY). "Abbiamo potuto osservare il bagliore residuo per diversi giorni e senza precedenti".

GBR 190829 A è solo il quarto lampo di raggi gamma rilevato dalla superficie della Terra. I tre eventi precedenti erano molto più distanti di questo e il loro bagliore è stato osservabile solamente per un periodo di tempo più breve... oltre a sembrare molto più deboli. In futuro la rilevazioni di eventi come questi saranno la normalità, soprattutto grazie ai nuovi strumenti in costruzione.