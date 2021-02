È stato rilevato dal vapore acqueo proveniente dalla superficie di Marte

Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances, utilizzando uno strumento chiamato Nadir and Occultation for Mars Discovery che si trova a bordo dell'ExoMars Trace Gas Orbiter, gli esperti hanno osservato del vapore acqueo che fuoriesce in alto nella sottile atmosfera di Marte.

Sono stati due scienziati della British Open University ad aver effettuato la scoperta. In particolare, hanno rilevato il vapore analizzando la luce che passa attraverso l'atmosfera marziana. "Questo fantastico strumento ci offre una visione mai vista prima degli isotopi dell'acqua nell'atmosfera di Marte in funzione sia del tempo che del luogo", afferma Manish Patel, docente senior di scienze planetarie.

Le tracce di antiche valli e canali fluviali suggeriscono che l'acqua liquida una volta scorreva sulla superficie di Marte. Mentre oggi, invece, l'acqua è per lo più rinchiusa nelle calotte glaciali del pianeta o sepolta sottoterra. "Misurare gli isotopi dell'acqua è cruciale per capire come Marte abbia perso la sua acqua nel tempo, e quindi come l'abitabilità del pianeta sia cambiata nel corso della sua storia", continua Patel.

Insomma, la ricerca su Marte - e sulla sua passata abitabilità - continua a farsi sempre più dettagliata e ricca di nuove informazioni. Sul Pianeta Rosso la situazione inizia ad essere "affollata", poiché intorno al pianeta sono arrivate la sonda "Hope" degli Emirati Arabi Uniti e la sonda cinese Tianwen-1. Non solo: perché tra poco arriverà anche il rover Perseverance.