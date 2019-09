Niente rilevatore del glucosio per Apple Watch, che però sarà fondamentale per la salute

A poche settimane dalla presentazione di Apple Watch 5, Jeff Williams, Kevin Lynch e Sambul Desai di Apple hanno discusso delle potenzialità dello smartwatch, con un particolare focus alle funzioni per la salute. I tre hanno affermato che l'indossabile in futuro diventerà indispensabile per il benessere delle persone.

Il COO Jeff Williams ha ammesso che il primo Apple Watch aveva un sensore per la frequenza cardiaca non per monitorare il cuore, ma perchè doveva fornire un sistema di tracciamento dei passi più accurato. Il dirigente ha ammesso che la società stava già riflettendo da tempo su progetti legati alla salute, ma l'evoluzione è stata organica e non pianificata. Solo successivamente, quando Apple ha avuto a disposizione più dati e studi, "ci siamo resi conto che esiste un'enorme opportunità di influenzare le persone con informazioni direttamente sul polso".

Tale opportunità è diventata chiara quando Apple ha iniziato a ricevere testimonianze dagli utenti che sostenevano che Apple Watch gli aveva salvato la vita. Quella che era una sorpresa si è trasformata in una motivazione che ha spinto gli ingegneri a sviluppare nuove funzionalità come l'ECG.

Sambul Desai, il vice presidente per la salute di Apple, ha affermato che "parte della sfida con la salute è che le persone non vogliono pensarci tutto il tempo, ed in Apple Watch le informazioni sono integrate nell'esperienza complessiva".

Williams ha rivelato che la comunità medica sta mostrando un notevole interesse per le opportunità presentate dal Watch, il che è aiutato dall'impegno di Apple nella privacy e riservatezza.

Sul futuro di Apple Watch, Kevin Lynch ha osservato che Apple sta collaborando su diversi studi in vari ambiti, dalla salute delle donne all'udito, ma Williams ha respinto le voci sulla possibile integrazione di un sensore per il glucosio, in quanto è complesso da rilevare.

Ne weekend in un nostro articolo ci siamo soffermati sul sistema di rilevamento della fibrillazione atriale.