Un rilevatore di materia oscura ha osservato uno degli eventi più rari dell'universo

Grazie al rilevatore di materia oscura XENON1T alloggiato sotto le montagne del Gran Sasso in Italia, gli scienziati hanno registrato uno degli eventi più rari mai osservati, il decadimento radioattivo dello xenon-124 in tellurio-124.

Il decadimento di questo isotopo infatti è di circa un trilione di volte più lungo dell'età dell'universo stesso. Il rilevatore in questione è stato costruito con la speranza di intercettare la materia oscura e, nonostante non sia stata ancora trovata, è stato possibile osservare uno degli eventi più rari nell'universo.

"È il processo più lungo e più lento che sia mai stato osservato direttamente, e il nostro rilevatore di materia oscura era abbastanza sensibile da misurarlo." ha affermato Ethan Brown del Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) di New York.

Gli scienziati non avevano mai osservato direttamente il decadimento radioattivo di questo isotopo di xeno, sebbene la sua emivita (il tempo richiesto per far si che metà degli atomi radioattivi si decompongano) sia stata teorizzata dal 1955.

Questa è la prova di come questi strumenti, costruiti per scopi differenti, possano portare anche ad altre importanti scoperte. Quest'ultima osservazione potrebbe insegnarci di più sui neutrini, particelle abbondanti ma difficili da individuare che gli scienziati cercano da decenni.

Nello specifico è stato osservato un fenomeno che si chiama doppia cattura elettronica, e si verifica quando due elettroni orbitali vengono catturati da due protoni nel nucleo per formare due neutroni, in un processo che emette neutrini. Questo evento potrebbe aiutare a rivelare alcuni dei più profondi misteri della fisica delle particelle.