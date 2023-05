Il rilevatore di onde gravitazionali LIGO torna in funzione dopo 3 anni

Dopo 3 anni di pausa, gli scienziati hanno finalmente riattivato l'osservatorio LIGO, in grado di identificare le onde gravitazionali. Grazie agli aggiornamenti effettuati, ora saremo in grado di osservare meglio alcuni dei fenomeni più spettacolari dell'universo.

Le onde gravitazionali sono delle piccole increspature che si propagano nello spazio-tempo, similmente a come avviene dopo aver lanciato un sasso in un lago; a differenze delle onde luminose, quelle gravitazionali non sono ostacolate dalle galassie o dalla polvere stellare. Gli astronomi possono quindi misurarle per "osservare" degli eventi cosmici estremi altrimenti invisibili.

Dal 2020, il Laser Interferometric Gravitational-Wave Observatory (LIGO) era rimasto dormiente, nel mentre venivano apportati dei notevoli upgrade. Questi potenziamenti serviranno ad aumentare la sensibilità di LIGO, permettendo di scrutare oggetti ancora più distanti e che producono increspature più piccole.

Come sappiamo, la prima scoperta compiuta risale al 2015, con la rilevazione di onde gravitazionali causate dalla fusione di due buchi neri. Da allora, LIGO ha completato tre percorsi osservativi; a partire dal secondo percorso (denominato O2), inoltre, l'osservatorio ha operato insieme alla sua controparte italiana, Virgo.

L'ultima osservazione risale al 2020, in piena pandemia, quando LIGO e Virgo hanno trovato una collisione tra un buco nero e una stella di neutroni. Alla fine dell'ultimo percorso, la collaborazione tra i due osservatori avevaCon i nuovi aggiornamenti del software - basati su algoritmi avanzati - si prospettano delle entusiasmanti rilevazioni in futuro. In particolare, gli astronomi sperano di poterdella collisione che li ha causati, ottenendo più informazioni su fenomeni astrofisici che ancora non comprendiamo fino in fondo.