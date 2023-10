Rimandare la sveglia potrebbe migliorare i tuoi livelli cognitivi

Secondo una nuova ricerca pubblicata sul Journal of Sleep Research e condotta dai ricercatori dell’Università di Stoccolma in Svezia e dell’Università di Monash in Australia, ritardare la sveglia non risulta essere particolarmente dannoso... anzi!

Fino ad oggi diversi studi hanno sottolineato come i minicicli di cinque o dieci minuti non siano ottimi per il nostro corpo. A quanto pare però il team di ricerca stravolge tale convinzione. Dopo aver visto il suono migliore da utilizzare come sveglia, vediamo di cosa si tratta.

Nello specifico, sono stati analizzati attentamente 31 "sonnellini" in condizioni di laboratorio, con dei risultati decisamente peculiari.

I ricercatori hanno infatti scoperto che rispetto all’alzarsi immediatamente al suono della sveglia, 30 minuti di sonno in più definibile "bonus" non hanno avuto alcun effetto se non addirittura migliorare in alcuni casi le loro capacità cognitive su un compito svolto immediatamente dopo il risveglio.

"I risultati indicano che non c'è motivo di smettere di sonnecchiare al mattino se ti piace, almeno non per periodi di sonno di circa 30 minuti", afferma prontamente la scienziata del sonno Tina Sundelin dell'Università di Stoccolma.

Inoltre, i ricercatori suggeriscono anche che il sonnellino potrebbe consentire un risveglio più facile da una fase meno profonda del ciclo del sonno.

Come se non bastasse, non sono state evidenziate differenze tra posticipare e non posticipare la sveglia per quanto concerne i livelli di stress, umore, stress e sonnolenza mattutina. È evidente dunque, che lo strumento per dormire meglio e sentirti riposato, questa volta non sia necessario.

Infine, è opportuno sottolineare come gli autori sappiano perfettamente che il sonnellino può potenzialmente frammentare il sonno, ma a seguito di un’intervista su 1.732 volontari, i risultati dimostrano come addirittura il 69% degli intervistati affermi di posticipare la sveglia frequentemente.