Rimanere a testa in giù può ucciderti? Resterai sconvolto

Ti è mai capitato, quando eri un bambino, di rimanere a testa in giù mentre giocavi sul divano? Non sapevi proprio perché, ma non esitavi a restare in quella posizione... E facevi bene, dato che avresti potuto rimetterci la pelle!

Nel lontano 2009, un uomo dello Utah morì in una grotta dopo aver passato la bellezza di 28 ore a testa in giù. I soccorritori provarono a salvargli la vita, ma non riuscirono a tirarlo fuori dalle rocce. Il malcapitato, molto probabilmente, morì per asfissia: i nostri polmoni si sono sviluppati in modo da posizionarsi al di sopra di tutti gli altri organi e non viceversa. Non a caso, rispetto all’intestino e al fegato, gli organi della respirazione risultano essere molto leggeri.

In parole povere, quando la nostra testa è al di sotto dei piedi, i polmoni fanno fatica ad assorbire abbastanza ossigeno nello spazio disponibile.

Inoltre, ci potrebbero essere complicazioni anche all’apparato circolatorio. Il nostro corpo è ben predisposto per far circolare il sangue quando siamo in posizione eretta; quindi, è letteralmente addestrato affinché il sangue non si accumuli nei piedi, caso contrario per quanto riguarda il cervello. La gran quantità di sangue può portare alla rottura dei vasi sanguigni e a conseguenti emorragie cerebrali.

Tuttavia, non c’è nessun motivo per andare nel panico quando la montagna russa si ferma proprio quando siete a testa in giù: la sospensione inversa è pericolosa solo se estremizzata (come accadde al povero utahan) o in casi particolari (persone anziane o con problemi cardiaci e respiratori). Non vi succederà nulla se passate 20 minuti a testa in giù!

