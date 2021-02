Rimangono solo due rinoceronti bianchi al mondo, ma questo metodo potrà salvarli

Il rinoceronte bianco settentrionale (Ceratotherium simum cottoni) è ufficialmente estinto a livello selvatico - secondo stime dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). Recentemente è morto l'unico maschio ancora in vita, e rimangono solo due esemplari femmine. Tuttavia, c'è forse un modo per far continuare la specie.

Due embrioni di rinoceronte bianco settentrionale sono stati creati in un laboratorio, portando nuove speranze che l'animale possa essere salvato dall'estinzione. Adesso, infatti, ci sono ben cinque embrioni vitali. Il team dietro lo sforzo ha raccolto ovociti da una delle due femmine e li ha fecondati utilizzando lo sperma congelato di un maschio.

"Non è un esercizio scientifico, è davvero un approccio di conservazione con tecnologie molto ambiziose e nuovissime", ha dichiarato il dottor Thomas Hildebrandt, capo del progetto BioRescue e professore presso l'Istituto Leibniz, in Germania. Le femmine della specie, Najin e sua figlia Fatu, non sono in grado di portare avanti una gravidanza da sole a causa di problemi di salute.

Gli scienziati, nell'ultimo sforzo, hanno creato due ovociti fecondati dalle cellule uovo di Fatu, estratte proprio recentemente, e dallo sperma di Suni, un esemplare morto nel 2014. Dopo essersi sviluppati in embrioni vitali, sono stati conservati in azoto liquido, insieme agli altri tre embrioni creati nel 2019, secondo quanto affermato nella dichiarazione.

Gli esperti, adesso, vogliono impiantare questi embrioni in surrogati di rinoceronte bianco meridionale, che si spera daranno alla luce una prole di rinoceronte bianco settentrionale in circa 16 mesi. Insomma, speriamo che l'operazione avrà successo... è in gioco l'esistenza di una sottospecie!