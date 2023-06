Quanto rimangono i film su Prime Video? La questione dei Download

Dopo aver trattato la questione relativa a quante persone possono vedere contemporaneamente Amazon Prime Video, è giunto il momento di tornare ad approfondire il servizio di streaming offerto dal colosso del mondo e-commerce (e incluso nell'abbonamento Amazon Prime). Questa volta, ci soffermiamo sui download per la visione offline.

Nel caso non abbiate ben presente ciò a cui si sta facendo riferimento, dovete sapere che, mediante l'app ufficiale per dispositivi mobili, i principali servizi di streaming consentono di effettuare il download sulla memoria dello smartphone/tablet dei contenuti, così che risulti possibile prendere visione di film e serie TV anche senza connessione a Internet.

Questo può tornare utile, ad esempio, quando si sta partendo per un lungo viaggio in cui non si avrà sempre una connessione a Internet prestante. In ogni caso, va detto che questo sistema ha anche delle limitazioni, a partire dal fatto che usualmente il download è associato unicamente all'account e al dispositivo da cui è stato effettuato.

Un'altra questione è poi quella della scadenza dei download. Non sarà infatti possibile prendere visione dei film scaricati in questo modo per sempre, visto che usualmente per guardare questa tipologia di contenuti si hanno 30 giorni, anche se in questo campo le scadenze potrebbero variare di titolo in titolo.

Questa è tuttavia la situazione classica, mentre una volta avviata la riproduzione usualmente si hanno 48 ore per poter guardare il tutto, così come spiegato direttamente sul forum di Amazon nel 2020. Insomma, potreste voler tenere in considerazione la questione la prossima volta in cui avrete bisogno di sfruttare questa funzionalità.