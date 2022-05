Quanto rimangono i video VOD su Twitch? Ecco la finestra temporale

Avete già scoperto la novità sulle repliche sul canale Twitch di Everyeye? Ebbene, ora sono disponibili per tutti anche senza sottoscrizione mensile, così da poter recuperare i vostri format preferiti in qualunque momento. Ma quanto durano questi VoD?

Come spiega il supporto ufficiale di Twitch, sulla piattaforma viola vengono definite tre categorie di contenuti On Demand, ovvero le trasmissioni passate, gli highlight e i caricamenti fatti ad hoc.

Di questi, gli ultimi due tipi di contenuti non hanno alcun tipo di scadenza e possono essere conservati a tempo indeterminato.

Diverso il caso, invece, delle trasmissioni passate, che hanno una durata di base di 14 giorni per tutti gli streamer. Questi diventano, poi, 60 giorni se il proprio account è associato a un profilo Amazon con piano Prime attivo oppure se si è Partner della piattaforma.

Nel caso specifico di Everyeye, quindi, i giorni a disposizione per poter recuperare parti del palinsesto, da Silicon Valley a Divano Express, sono ben sessanta, praticamente due mesi.

Se siete in vena di regali e volete sapere quanto occorre spendere per distribuire qualche sub ai membri della community, vi suggeriamo di andare a scoprire quanto costano 50 sub su Twitch, ma anche 10, 20, 100 e quantità personalizzate a propria totale discrezione.