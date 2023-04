Rimarrai sorpreso dalla superfice che sono capaci di coprire i polmoni, garantito!

I nostri polmoni lavorano sodo. Anche quando stiamo riposando, trasportano diligentemente l'ossigeno nel flusso sanguigno e rimuovono dal sangue l'anidride carbonica. Fanno parte di un sistema complesso, gestito da una struttura complicata di organi e tessuti: il nostro sistema respiratorio.

Quando inspiriamo, attraverso il naso o la bocca, l'aria si muove dalla gola fino alla trachea per suddividersi in due tubi bronchiali principali che portano l’aria a ciascun polmone (e ci sono cellule mai viste prima). Questi tubi poi si diramano in passaggi più piccoli chiamati bronchioli, che trasportano l'aria a piccole sacche d'aria chiamate alveoli.

È qui che l'ossigeno dall'aria può essere assorbito dall'emoglobina e l'anidride carbonica può essere scaricata nell’atmosfera.

Siccome gli scambi gassosi tra l’interno e l’esterno dell’alveolo polmonare, cioè tra l’interno dell’organismo e i gas atmosferici, sono fenomeni che avvengono alla superficie di contatto, essi per essere efficienti hanno bisogno di un enorme sviluppo superficiale. È per questa ragione che sono davvero enormi.

La superficie di contatto complessiva di entrambi i polmoni è all'incirca equivalente alla superficie di un campo da tennis e la lunghezza totale delle vie aeree che li attraversano è di più di 2414 chilometri: il doppio della distanza da Catania a Milano. A proposito, sapete che una volta dei medici hanno trovato una pianta all'interno dei polmoni?