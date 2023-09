Rimarrete sorpresi dall'uso non convenzionale di queste ossa umane

Gli esseri umani del Neolitico avevano un approccio sorprendentemente pratico verso la morte. Una recente analisi delle ossa rinvenute nella Cueva de los Marmoles, una grotta situata nel sud della Spagna, ha rivelato che non era raro per gli umani viventi riutilizzare le ossa dei defunti, trasformandole in strumenti utili per la vita quotidiana.

Tra le numerose ossa risalenti a migliaia di anni fa, gli archeologi hanno identificato diverse che mostrano segni di usura post-mortem, tra cui un cranio che potrebbe essere stato utilizzato come coppa (mentre i vichinghi non usavano teschi per bere, i nostri antenati preistorici sì).

Altre ossa presentano segni di lavorazione, forse per estrarre il midollo e i tessuti molli. Sebbene sia difficile determinare con precisione le ragioni dietro queste pratiche, gli studiosi ritengono che la scoperta indichi una pratica culturale deliberata. Confrontando i reperti della Cueva de los Marmoles con quelli di altri contesti simili, gli archeologi suggeriscono che tali manipolazioni possano essere state legate a idee culturali sulla morte e sul ruolo dei defunti all'interno della comunità.

Queste potrebbero essere state motivate dalla necessità di mantenere vicini i resti dei membri della comunità, facilitando al contempo il loro passaggio verso mondi spirituali. La penisola iberica è ricca di grotte che hanno fornito prove di una ricca cultura umana durante i periodi Mesolitico e Neolitico.

Queste grotte sono state luoghi popolari per la sepoltura dei morti, offrendo preziose informazioni sulle pratiche funerarie e sul modo in cui gli esseri umani e i loro antenati vivevano. La ricerca continua, e gli archeologi sperano di scoprire ulteriori dettagli su queste affascinanti e misteriose pratiche nei prossimi anni.