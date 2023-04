Quella volta, rimasta nella storia, quando Napoleone venne attaccato da... conigli

La battaglia più disastrosa per Napoleone Bonaparte è sicuramente quella di Waterloo (dove qualche tempo fa venne recuperato uno scheletro), ma quella più imbarazzante è accaduta nel 1807 durante una caccia al coniglio. In questo frangente, il condottiero francese venne attaccato da centinaia di queste creature.

In particolare, in questo periodo Napoleone aveva recentemente firmato i Trattati di Tilsit, ponendo fine alla guerra tra l'Impero francese e la Russia imperiale, e per festeggiare venne organizzata una caccia al coniglio da Alexandre Berthier, capo gabinetto del generale della Francia. Berthier organizzò un pranzo all'aperto, invitò alcuni dei pezzi grossi dell'esercito e raccolse una colonia di conigli (secondo alcuni racconti ben 3.000).

Le creature si trovavano ingabbiate ai margini del prato e, dopo che la caccia iniziò ufficialmente, vennero liberate. Tuttavia, invece di scappare, i conigli iniziarono ad andare verso gli uomini. Il generale Paul Charles François Adrien Henri Dieudonné Thiébault descrisse la scena nelle sue memorie, riferendosi a Napoleone: "costrinse il vincitore dei conquistatori, abbastanza esausto, a ritirarsi e a lasciarli in possesso del campo”.

Il generale, esausto, fuggì verso la sua carrozza, ma anche allora l'esercito di conigli non sembrò voler fermare la sua avanzata. Secondo lo storico David Chandler, "l'orda di conigli si divise in due gruppi e si riversò sui fianchi del gruppo e si diresse verso la carrozza imperiale".

Sembra una storia assurda, vero? L'evento può essere spiegato facilmente ed è stata tutta colpa di Berthier. Piuttosto che intrappolare le lepri selvatiche, il suo emissario decise di acquistare conigli addomesticati da allevatori locali. Di conseguenza, i conigli non vedevano le persone come cacciatori, ma poiché erano abituati alla presenza umana cercavano da loro del cibo.

"I poveri conigli si erano lanciati su di loro con tanta impazienza perché quel giorno non erano stati nutriti", continua Thiébault nelle sue memorie. A proposito, ecco qual era la vera altezza di Napoleone Bonaparte.