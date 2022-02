Erano rimaste solo 1.500 megattere nel 1965, ma adesso il numero si è ripreso

Dopo tutti gli eventi legati alla caccia alle balene del passato, al mondo esistevano soltanto 1.500 megattere. Un numero davvero infimo, che sottolinea quanto l'essere umano possa essere avaro e spietato. Tuttavia, la creatura è stata recentemente rimossa dalla lista delle specie della fauna selvatica in via di estinzione.

"La nostra rimozione della megattera dall'elenco delle specie minacciate si basa sulla scienza e invia un chiaro segnale su ciò che può essere ottenuto attraverso un'azione coordinata", ha affermato il ministro dell'ambiente australiano Sussan Ley al Guardian. "È un messaggio di speranza per il benessere di un certo numero di specie".

Più di 30.000 megattere furono cacciate e uccise in Australia e Nuova Zelanda prima del 1963 e, dal 1965 in poi, queste creature iniziarono ad essere protette. L'Australia ha approvato una politica contro la caccia alle balene nel 1979 e il Guardian riporta che oggi ci sono fino a 40.000 individui vivi allo stato brado. Questa è la prova di come l'essere umano, se vuole, può sistemare le cose (a proposito, riusciremo mai a decifrare il linguaggio delle balene?).

Purtroppo, secondo molti gruppi animalisti le popolazioni di balene diminuiranno nuovamente con il peggioramento dei cambiamenti climatici. Il fatto che siano stati rimossi dall'elenco delle specie in via d'estinzione non significa che non siano più in pericolo, ha dichiarato Vanessa Pirotta, biologa marina della Macquarie University.

Sempre più creature vengono trovate morte sulle spiagge, e le balene grigie stanno morendo per la fame. "È una situazione agrodolce perché la popolazione si sta riprendendo, il che è una cosa grandiosa, ma dovremmo anche essere cautamente ottimisti e aderire al monitoraggio di questa popolazione in futuro", ha affermato Pirotta all'ABC.