Rimasterizzato in 4K il video della hit natalizia "Last Christmas" degli Wham!

Non è Natale senza le canzoni a tema, che nella storia del rock e del pop sono puntualmente finite ai primi posti delle classifiche di ascolto. Tra le più famose c'è "Last Christmas" degli Wham, che il 15 Dicembre ha compiuto 35 anni. In occasione di questo avvenimento, la casa discografica ha deciso di regalare ai fan una versione rimasterizzata.

Come si può vedere nel player presente in apertura, Sony Music Entertainment ha rimasterizzato il videoclip originale in 4K, che è stato pubblicato nella nuova versione su YouTube. In calce abbiamo inserito invece la versione "originale" a bassa risoluzione.

La resa è effettivamente particolare, in quanto l'elevata qualità fa perdere al filmato tutta l'atmosfera vintage che ritrae George Michael e co. Le scene indoor e le lotte con le palle di neve sono davvero incredibili a questa risoluzione, e sono ultra nitide, al punto che sembrano davvero essere girate in 4K nativo.

Come al solito, sul web i fan di George Michael e gli Wham si sono divisi in due fazioni: da una parte c'è chi ritiene che potersi godere la clip musicale di una delle hit natalizie più famose di sempre in 4K sia un privilegio, mentre dall'altra in molti hanno bocciato la scelta di Sony e sostengono che abbia snaturato l'atmosfera del filmato.