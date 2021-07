I rimborsi del cashback 2021 arriveranno anche se è stato sospeso?

È di qualche giorno fa la notizia della sospensione del cashback di Stato, che sarebbe dovuto ripartire ieri 1 Luglio 2021 con il secondo semestre dell'anno. Tuttavia, in molti si chiedono se tale sospensione coincida anche con il mancato accredito dei rimborsi accumulati.

La risposta è no. Come stabilito nel DL 30 Giugno 2021 n.99, entrato in vigore nella stessa data, la sospensione del secondo semestre del cashback non comporta in alcun modo la perdita dell'importo a cui si ha diritto, accumulato tra il 1 Gennaio ed il 30 Giugno 2021.

Ciò vuol dire che al termine dei ricalcoli in corso, Consap procederà con l'accredito secondo i tempi di rimborso del cashback stabiliti direttamente dal decreto attuativo firmato dal precedente Governo.

Ricordiamo che il cashback dovrebbe essere nuovamente attivo nel 2022, ma a riguardo ancora non sono arrivate indicazioni ufficiali ed infatti si parla anche già di una possibile rimodulazione per renderlo più equo e per aggirare i furbetti che negli ultimi tempi sono saliti agli onori della cronaca per aver effettuato anche centinaia di micro transazioni a distanza ravvicinata per scalare la classifica del Super Cashback. Non è da escludere che il Governo decida di cancellare definitivamente proprio quest'ultima misura, ma per le conferme del caso bisognerà attendere ancora qualche mese.