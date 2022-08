Rimborsi DAZN, Codacons non soddisfatto: 'sia pari all'intera mensilità'

Il rimborso automatico riconosciuto da DAZN agli utenti per i disservizi registrati dalla piattaforma durante la prima giornata di campionato non basta al Codacons. L’Associazione dei Consumatori infatti ha definito “un contentino” quanto annunciato dal servizio di OTT, ed ha chiesto un risarcimento completo per il mese pagato.

Secondo il Codacons è infatti necessario che il rimborso sia pari ad un intero canone mensile, da 29,99 o 39,99 Euro, e che soprattutto sia automatico: gli utenti non dovrebbero spedire alcuna richiesta “a mano”. “L’accordo sui rimborsi di DAZN non basta: stavolta serve un rimborso vero, pari almeno all’intera mensilità di servizio, oltre ovviamente alla garanzia che simili problemi non torneranno a presentarsi in futuro” spiega il Codacons in un comunicato stampa pubblicato.

La stessa Associazione, nel comunicato chiede che la platea di coloro che possono beneficiare di tali rimborsi non sia individuata direttamente dall’emittente. Gli utenti infatti devono essere in grado di segnalare a mano i disservizi subiti per richiedere il rimborso.

“Monitoreremo il servizio dell’emittente e, se dovessero esserci ancora problemi alla seconda giornata, siamo pronti ad avviare nuove iniziative di tutela in favore dei tifosi e degli spettatori” conclude il Codacons.

Per tutte le informazioni su come contattare l’assistenza clienti DAZN, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.