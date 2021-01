Rimborsi Enel ricevuti via mail, l'allarme della Polizia Postale: occhio alla truffa!

Il Commissariato di Polizia Postale, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web, ha voluto mettere in guardia gli utenti che nelle ultime ore hanno ricevuto una mail apparentemente inviata dall'Enel per informarli di un presunto rimborso maturato.

“Dopo i calcoli finali della tua bolletta enel energia, abbiamo stabilito che sei idoneo a ricevere un rimborso dell’importo di 128,04 euro” si legge nella mail che, come indicato dalla Polizia Postale, altro non è che una truffa che sfrutta l'immagine contraffatta dell'Enel per trarre in inganno i meno esperti.

La finta comunicazione infatti è condita da un link "accedi al servizio" che, una volta cliccato, rimanda ad una pagina in cui viene richiesto l'inserimento dei propri dati personali. In questo modo i malviventi informatici possono memorizzarli per svuotare il conto corrente.

La PolPost sottolinea che "un consiglio da seguire per non cadere vittime della truffa, è quello di non aprire assolutamente la mail e di contattare telefonicamente l'Enel, attraverso il numero verde, così da richiedere un controllo e verificare realmente la veridicità dei fatti".

Se quindi avete ricevuto questa mail, è necessario cancellarla immediatamente onde ritrovarsi di fronte a spiacevoli sorprese. Enel non è solita comunicare attraverso questi metodi gli eventuali rimborsi, ma attraverso una postilla sulla fattura.