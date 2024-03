Rimborso dell'acquisto in cambio di recensioni su Amazon: chiuso un sito in Italia

Continua la controffensiva di Amazon contro le recensioni false. Il colosso degli e-commerce ha annunciato di aver conseguito in Italia un’importante vittoria nella lotta al fenomeno, a seguito di una sentenza emessa dal Tribunale di Milano che ha disposto la chiusura immediata di un sito.

Si tratta di Realreviews, che secondo la sentenza offriva ai potenziali recensori un rimborso completo dei prodotti acquistati su Amazon a fronte della pubblicazione di una recensione a 5 stelle. Amazon, nel comunicato afferma che “il tribunale ha stabilito che il proprietario del sito ha agito in violazione delle leggi sulla concorrenza sleale, causando così un danno sia ad Amazon che ai suoi clienti”.

Non si tratta dell’unica azione di questo tipo promossa da Amazon, che l’anno scorso ha preso provvedimenti simili nei confronti di 44 altri soggetti simili in Europa, promuovendo 9 azioni legali in Spagna, Germania e Francia.

"La sentenza del Tribunale di Milano segna una tappa importante nella nostra lotta per proteggere i clienti dalle recensioni false. Il nostro obiettivo è assicurare che ogni recensione sullo store di Amazon sia affidabile e che rifletta le reali esperienze dei consumatori”, ha detto Claire O’Donnell, Direttore di Selling Partner Trust & Store Identity di Amazon. “Intraprendendo azioni legali contro questi soggetti, Amazon sta mandando un chiaro messaggio sull’intenzione di perseguire i malintenzionati”.

Commentando questi sviluppi, Federico Cavallo, Responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo ha commentato: “Altroconsumo denuncia da tempo il fenomeno delle recensioni abusive, un fenomeno illecito e dannoso, che inganna e colpisce in primis i consumatori in buona fede. Già nel 2019 una nostra indagine aveva messo in luce il tema dei servizi di boosting e avevamo avviato svariate azioni sia con le procure che con AGCM per porre fine agli illeciti e chiedere di fare luce sulla compravendita di recensioni false sul web e sui social network. Non possiamo quindi che plaudere all'impegno di Amazon e alla prima storica sentenza emessa da un tribunale civile in Italia contro un sito di recensioni false, che ha portato all’immediata chiusura del sito Realreviews e ha proibito al suo gestore di intraprendere attività simili in futuro”.

