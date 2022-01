Rimedi per il post sbornia? Non ci sono prove scientifiche sul loro funzionamento

Avrete sicuramente passato numerose "notti brave" durante la vostra vita, ma dobbiamo darvi una notizia che sicuramente vi sconvolgerà: tutti i rimedi post-sbornia che avrete usato molto probabilmente non sono supportate dalla scienza.

Una nuova revisione uscita recentemente sulla rivista Addiction, ha esaminato 21 studi sul "post sbornia" controllando una serie di composti diversi che vengono spesso utilizzati per alleviare i postumi di una sbornia. Gli autori hanno concluso che tutti questi studi erano di qualità molto bassa e che le prove fornite non possono essere considerate solide. A proposito, ma perché i postumi di una sbornia sono così terribili?

Certo, alcuni composti esaminati (come estratti di chiodi di garofano, ginseng rosso e succo di pera) hanno mostrato dei miglioramenti, ma gli autori affermano che tutti gli studi inclusi nella loro revisione sono stati ostacolati da "preoccupazioni metodologiche e imprecisioni" e che nessuno di questi risultati può essere considerato particolarmente credibile.

In primis, il motivo di questa affermazione è da ricercare nel numero limitato di partecipanti che hanno preso parte a questi studi, mentre poiché nessuna di queste presunte cure per i postumi di una sbornia sono state studiate in più di uno studio, è impossibile condurre qualsiasi tipo di meta-analisi.

Altra considerazione importante è che in questi documenti passati gli esperti non hanno determinato quale alcol sia stato utilizzato, se sia stato ingerito o meno a stomaco vuoto e quanto tempo è trascorso prima che venisse somministrato il rimedio per la sbornia. Anche il famoso rimedio "definitivo" contro il post sbornia, quindi, potrebbe non essere efficace.

"Le prove su questi rimedi per i postumi di una sbornia sono di qualità molto bassa ed è necessario fornire una valutazione più rigorosa. Per ora, il modo più sicuro per prevenire i sintomi della sbornia è astenersi dall'alcol o bere con moderazione", ha affermato infine l'autore dello studio, il dott. Emmert Roberts.