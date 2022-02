Il rimedio agli acciacchi fisici dell'età? Esercizio fisico moderato una volta a settimana

Tra i vari effetti collaterali dell’invecchiamento ci sono certamente gli acciacchi che affliggono molte persone d’età pari o superiore a 50 anni. Si parla di un metabolismo che cala lentamente, ma anche di dolore osseo, articolare e muscolare che non scompare. Quale può essere la soluzione? È tanto banale quanto difficile.

Chi soffre di tali malanni spesso evita ogni attività fisica in quanto provoca dolore o stanca troppo in fretta ma, stando a un nuovo studio, il malessere muscoloscheletrico cronico in realtà va proprio risolto con alti livelli di attività fisica almeno una volta alla settimana.

Grazie al lavoro del Dr. Nils Niederstrasser e della dott.ssa Nina Attridge presso l'Università di Portsmouth, con studio pubblicato su PLOS ONE, sappiamo infatti che l'esercizio fisico moderato (si parla di giocare a tennis, correre, nuotare, scavare, ma anche ballare o fare giardinaggio, aiuta gli over-50 a percepire molto meno dolore muscoloscheletrico.

L’impatto dell’attività fisica sul benessere varia a seconda di sesso, indice di massa corporea e, ovviamente l’età, ma la tendenza media è proprio quella di benefici sul breve e lungo termine con l’esercizio fisico giusto. Come spiegato dalla Attridge, “tutte le attività hanno contribuito a ridurre le possibilità di soffrire di dolore ma, nel tempo, solo alti livelli di attività fisica sembravano ridurre il rischio che qualcuno sviluppasse dolore muscoloscheletrico”. Niederstrasser ha invece concluso l’intervento come segue: “Qualsiasi attività aiuta le persone a stare bene e a sentirsi meglio che non fare esercizio, ma un esercizio leggero non sembra avere un effetto a lungo termine sullo sviluppo del dolore cronico. L'attività non deve solo essere vigorosa, deve essere svolta almeno una volta alla settimana, in particolare per le donne”.

