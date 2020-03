Rimini, a 101 anni guarisce dal Coronavirus e torna a casa: la storia del Signor P

Un uomo di 101 anni è stato dimesso dall'ospedale di Rimini giovedì scorso dopo aver superato con successo il nuovo Coronavirus. L'annuncio è stato dato dal vice sindaco della città emiliana, Gloria Lisi, secondo cui questa notizia non può che rappresentare una "speranza per il futuro" per tutti coloro che stanno combattendo il Covid-19.

Mr.P, questo il nome di fantasia dato al nonnino, è nato nel 1919, nello stesso periodo in cui il mondo stava affrontando l'influenza spagnola, la pandemia che uccise tra 30 e 50 milioni di persone a livello globale. Sulla sua pelle porta i segni della prima e seconda guerra mondiale, ma ora è saltato agli onori della cronaca per essere il paziente più anziano ad essere guarito dal Coronavirus nel nostro paese.

Il sindaco ha anche affermato che l'uomo si è ripreso velocemente, tra l'incredulità di infermieri ed operatori sanitari viste le notizie che ci arrivano ogni giorno in merito alla letalità tra le persone con età superiore ai 65 anni.

"Il signor P., riminese, è nato nel 1919, nel pieno di un'altra tragica pandemia mondiale. 101 anni, il secolo breve vissuto quasi per intero e poi questo primo scorcio del nuovo Millennio. Ha visto tutto, il signor P. Guerre, fame, dolore, progresso, crisi e resurrezioni. Valicata la barriera centenaria il destino gli ha messo davanti questa nuova sfida, invisibile e terribile allo stesso momento. La scorsa settimana è stato ricoverato al nosocomio di Rimini, essendo positivo al test Covid-19. In pochi giorni è diventato 'la storia' anche per i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario. E ce l'ha fatta. Il signor P. ce l'ha fatta. La famiglia lo ha riportato a casa ieri sera" scrive Lisi su Facebook.

Secondo quanto riferito dalla stampa nazionale, ora Mr.P continuerà le cure a casa seguendo il regime d'isolamento domiciliare con monitoraggio e sorveglianza attiva da parte dell'ASL.