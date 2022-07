Rimodulazione TIM in arrivo dal 1° settembre: aumenti di 1-2 Euro per alcuni clienti

Giusto nella giornata di ieri, 30 giugno 2022, abbiamo parlato di tre nuove offerte telefoniche TIM con prezzi a partire da 7,99 Euro al mese. Oggi invece giunge una brutta notizia per alcuni clienti: TIM aumenterà il prezzo di alcune offerte dal 1° settembre con una nuova rimodulazione tariffaria.

Come ripreso da MondoMobileWeb, tra esattamente due mesi TIM si vedrà costretta ad aumentare il prezzo mensile di alcuni piani mobili ricaricabili includendo però un aumento del bundle dati mensile. Nel dettaglio, l’operatore telefonico italiano invierà un SMS ai clienti interessanti confermando loro l’applicazione di un incremento del costo mensile di 1 o 2 euro, assicurando però l’aumento parallelo dei Giga al momento della ricezione dell’SMS da un minimo di 30 Giga al mese a Giga illimitati.

Ma non preoccupatevi: se non intendete prendere parte a questa rimodulazione, dopo avere ricevuto il messaggio che la conferma nel vostro caso specifico potete inviare un SMS con il comando INVAR ON al 40916 entro il 31 luglio 2022 per bloccare il costo attuale dell’offerta e il pacchetto dati offerto. In alternativa, potrete comunque recedere senza costi, né penali, in seguito alla variazione contrattuale.

Nel mentre, TIM ha avviato i test della trasmissione multicast su rete satellitare nel tentativo di distribuire contenuti in diretta streaming anche in 4K.