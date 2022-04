Rimodulazione TIM in arrivo: 2 Euro in più per alcune offerte dal 30 maggio 2022

Brutte notizie anche per i clienti mobili TIM: dopo la conferma delle rimodulazioni Vodafone di maggio 2022, le quali vedranno aumenti fino a 3 Euro per alcune offerte mobili ricaricabili, TIM ha confermato l’aumento della mensilità di alcune sue offerte di 2 Euro al mese a partire dal 30 maggio 2022.

L’operatore telefonico italiano ha confermato che la rimodulazione in questione ammonterà a 2 Euro al mese e riguarderà nello specifico una quantità limitata di offerte mobili non più accessibili oggi ai nuovi clienti. L’elenco esatto non è specificato, ma TIM ha giustificato ufficialmente tale aumento segnalando che è dovuto a “esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete”.

La modifica unilaterale prevede la possibilità di attivare un pacchetto da 20 Giga al mese in più nel caso in cui si decida di rimanere con l’offerta TIM d’interesse una volta rimodulata: sarà sufficiente chiamare il numero 409164 entro il 30 giugno 2022 per ottenere tale ammontare di traffico mobile in più per sempre.

In alternativa, i clienti TIM interessati potranno comunque recedere dal contratto o effettuare la portabilità a un altro operatore nazionale senza alcuna penale o costo di disattivazione sempre e comunque entro il 30 giugno 2022. O ancora, sarà possibile disattivare completamente l’offerta o cambiarla mantenendo comunque la linea mobile TIM.

Riferendoci invece ai clienti che vorrebbero cambiare operatore passando proprio a TIM, ecco l’elenco di offerte di portabilità TIM disponibili questo mese.