Rimodulazione Vodafone per i clienti di rete fissa e sim dati: 3 Euro in più dal 10/6

Spiacevole sorpresa per gli utenti Vodafone in possesso di una rete fissa o di una sim dati. A partire dal prossimo 10 Giugno, infatti, entrerà in vigore una nuova modifica unilaterale del contratto che porterà ad un aumento delle fatture tra 1,50 e 3 Euro al mese a seconda dell'abbonamento sottoscritto.

Come riportato dai nostri amici di MondoMobileWeb, Vodafone sostiene che la rimodulazione è risultata essere doverosa a "causa delle mutate condizioni di mercato, le offerte riportate sotto avranno una modifica delle condizioni contrattuali in modo da continuare a garantire la qualità dei servizi legata ai nostri investimenti sulla rete“.

Coloro che rientreranno in questa spiacevole rimodulazione riceveranno una comunicazione in fattura, ma fonti sostengono che l'aumento sarà di 2 o 3 Euro al mese per i clienti che hanno sottoscritto un contratto di rete fissa che comprende voce, ADSL o fibra, e tra 1,50 e 2,50 Euro per i clienti che hanno un contratto solo voce. Per quanto riguarda le offerte attive sulle SIM solo dati (che vengono usate principalmente sui tablet), il rincaro dovrebbe essere tra 1,50 e 3 Euro al mese.

Dalla rimodulazione sembrano essere esclusi i clienti Vodafone di rete fissa che hanno sottoscritto le tariffe Casa Zero Pensieri New RIC, Vodafone Telefono Fisso Ric, Free Internet e telefono, Internet e Telefono Free, Int&Tel TuttoFlat 10h, Int&Tel Flat 10h, Int&Tel Free, Flat Wireless, Tutto Flat Wireless, Internet e Telefono SL.

Inoltre, coloro che hanno sottoscritto Vodafone One Special, Relax Casa Edition e Casa Edition, non subiranno l'aumento se decideranno di mantenere attivo il numero mobile associato. In caso contrario l'aumento sarà di 2-3 Euro al mese.

Restano fuori dalla modifica unilaterale anche i nuovi clienti che hanno attivato le SIM dopo il 25 Marzo e coloro che su SIM dati hanno attiva una delle seguenti offerte: Internet 1 Anno, Internet UMTS 100ore, Internet GPRS 100ore, Internet GPRS 15 ore, Pack GPRS 100ore, Pack UMTS 100ore, Internet Sempre Smart, Internet 4G.

Anche i clienti Vodafone One da prima del 25 Marzo restano fuori dalla rimodulazione.

Per i clienti ex Teletù la modifica del contratto entrerà in vigore dopo il 18 Luglio 2018.