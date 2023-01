Rimodulazione WindTre da oggi, aumento di 2 euro al mese per certi clienti

Gennaio è iniziato con l’annuncio della joint venture Zefiro Net da parte di Iliad e WindTre, ma anche con una notizia spiacevole per i clienti di quest’ultimo operatore: è arrivata la prima rimodulazione WindTre del 2023 per alcuni clienti mobili, la quale consiste in un aumento del costo mensile di ben 2 euro.

Come segnalato dai colleghi di MondoMobileWeb, questo incremento della tariffa mensile viene applicato solamente a un numero limitato di piani mobile e i consumatori interessati verranno avvertiti direttamente tramite SMS. La modifica non riguarda però soltanto i costi, ma anche i Giga: coloro che sono disposti ad accettare la rimodulazione, infatti, possono ricevere al contempo un aumento del traffico Internet utilizzabile ogni mese.

In alternativa, WindTre consente già da molti mesi di mantenere invariata l’attuale offerta attiva rifiutando la rimodulazione: dopo 24 ore dalla ricezione del primo SMS l’operatore invierà agli utenti colpiti un altro messaggio che invita a scrivere il comando “OPTIN” via SMS al numero 40400. O ancora, è possibile esercitare il diritto di recesso e cambiare operatore senza costi di disattivazione o penali, entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS originale.

Quali sono le ragioni per cui WindTre ha applicato questa rimodulazione? Stando ai loro comunicati, si tratta di un aumento legato ai “continui investimenti nel miglioramento della propria Rete Top Quality con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce”.

Siete interessati a cambiare operatore? Magari potrebbe farvi piacere conoscere le offerte Kena disponibili a inizio 2023.