Rimodulazioni ed aumenti telefonici, Altroconsumo: Vodafone e Tre le peggiori

Altroconsumo ha pubblicato un'interessante studio sulla telefonia mobile, in cui si è focalizzato sugli aumenti delle tariffe introdotti dagli operatori telefonici. Come vi mostriamo nel grafico presente in calce, ripreso dai colleghi di Universofree, la maglia nera è andata a Tre e Vodafone, che si sono piazzate all'ultimo posto.

Per i clienti Vodafone l'aumento annuo medio è stato del 60%, pari a 68 Euro. Discorso diverso per Tre: i costi sono lievitati del 50%, e stimati a 60 Euro.

L'incremento è stato calcolato tenendo conto della tariffa meno cara nel 2018, che per Vodafone era pari a 9,35 Euro con 4 gigabyte disponibili. Nel 2019 si è passati a 14,99 Euro con 30 gigabyte disponibili, mentre nel caso di Tre la promozione meno cara dello scorso anno includeva a 10 Euro al mese 10 giga, ed è passata a 14,99 Euro con 100 gigabyte.

Al terzo posto troviamo invece Iliad, con un aumento annuo del 33% a 24 Euro: per il 2018 è stata presa in considerazione la tariffa che a 5,99 Euro offriva 30 gigabyte, mentre per l'anno in corso quella da 50 gigabyte a 7,99 Euro.

Per Wind invece il rincaro è stato minimo (2%, pari a 2 Euro): Altroconsumo ha confrontato la tariffa del 2018 da 9 Euro e 20 gigabyte con quella del 2019 che a 9,16 Euro offre 30 gigabyte.

Per quanto riguarda TIM invece non sono stati registrati cambiamenti: la tariffa meno cara del 2018 è praticamente identica a quella di quest'anno e consente di ottenere 4 gigabyte a 16,35 Euro.

Secondo l'associazione "l'arrivo del 5G e l'aumento della quantità di gigabyte per la navigazione sono tra le scuse usate per aumentare le tariffe. La voce più consistente degli aumenti è costituita dalle tariffe esistenti", che soprattutto in estate hanno provocato non pochi malumori tra gli utenti.

Nel rapporto viene anche evidenziato come "le migliori possibilità di risparmio siano date dagli operatori virtuali ed Iliad. Gli operatori principali hanno dimostrato scarsa affidabilità con le loro continue rimodulazioni dei piani".