Rimodulazioni rete fissa TIM dal 1 Novembre: ecco tutte le offerte coinvolte

Qualche giorno fa abbiamo parlato su queste pagine delle rimodulazioni annunciate da TIM per i clienti fissi e che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1 Novembre. Rimodulazioni che non hanno fatto certo felici gli utenti, molti dei quali si troveranno a pagare fino a 1,58 Euro in più al mese.

I colleghi di MondoMobileWeb hanno avuto modo di indagare sulle rimodulazioni, ottenendo maggiori informazioni sulle rimodulazioni.

Come vi avevamo raccontato in precedenza, non aumenteranno solo i prezzi delle tariffe, ma per coloro che ne fanno uso è previsto anche un rincaro per il costo di spedizione e stampa della fattura cartacea, i cui costi passeranno dagli attuali 2 Euro a 2,50 Euro.

Per quanto riguarda invece le rimodulazioni delle tariffe, a quanto pare l'importo non è fisso ma calcolato in maniera variabile in base al costo attuale.

Per Internet Senza Limiti sono previsti aumenti da 0,81 Euro a 1,58 Euro, per la nuova TIM Smart invece il rincaro sarà fisso e pari ad 1,90 Euro. Coloro che hanno sottoscritto la vecchia Tim Smart saranno soggetti ad aumenti che possono variare tra i 0,27 Euro e 1,49 Euro. Tutto Voce invece aumenta di 1,24 Euro.

Buone notizie per coloro che hanno attivato la promozione Alice Casa Power/Plus, per cui sono previste diminuzioni da 4,16 e 2,52 Euro.

I rincari interesseranno tutte le versioni dell'offerte, indipendentemente se attivate con promozioni, tranne TIM Smart Fibra Edition e Tutto Voce Super Special, per cui al momento non sono previste rimodulazioni.

Per gli utenti coinvolti però TIM ha anche previsto alcune offerte per evitare portabilità. TIM Party ad esempio propone dei vantaggi esclusivi, come un bonus da 2 Euro in fattura, la promo DAZN, e prodotti, concorsi ed altro a prezzo scontati su timparty.it.

L'operatore telefonico propone anche l'LG K4 4G a 0,99 Euro al mese per 48 rate, con addebito sulla fattura e consegna gratuita, il che garantisce un risparmio di 70 Euro.

TIM 100% Family Edition invece viene proposta con 5 gigabyte al mese in regalo per tre linee mobili ricaricabili.

Ovviamente coloro che non sono interessati possono effettuare il recesso senza alcuna penale fino al 31 Ottobre.