Rimodulazioni telefoniche: il Senato boccia gli emendamenti per bloccarle

Questa mattina abbiamo riportato la notizia riguardante i due emendamenti presentati dai Senatori del Movimento 5 Stelle al DL Semplificazioni per bloccare le rimodulazioni e modifiche unilaterali ai contratti degli operatori telefonici. I due emendamenti sono stati dichiarati inammissibili al Senato.

Nelle motivazioni si legge che la ragione è da ricercare nella natura stessa del decreto, che non riguarda i rapporti tra cittadini e le imprese, ma è un pacchetto di norme di semplificazione per la pubblica amministrazione e le imprese.

CorriereComunicazioni ha avuto modo di sentire alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, i quali non hanno escluso di poterli presentare nuovamente in aula. Dai pentastellati fanno sapere che "la decisione è stata tutta politica" e fanno sapere anche che nel DL Semplificazioni sarebbero anche finite delle norme che regolano i rapporti tra cittadini ed imprese, come gli NCC.

Felici quindi in parte le compagnie telefoniche, che subito dopo la presentazione dei due emendamenti avevano lasciato trapelare non poche preoccupazioni a riguardo, ed erano corse ai ripari minacciando possibili ricorsi anche a livello europeo. Secondo le telco, che hanno osservato come i prezzi per gli utenti dipendano dai prezzi d'ingresso, gli emendamenti avrebbero anche potuto rappresentare una possibile violazione delle norme europee in termini di armonizzazione di un servizio universale.